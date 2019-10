Nuovo patto per il lavoro, Gruppo Unipol: "Al centro i giovani e le donne"

“Serve una task force che coinvolga le istituzioni nazionali, gli enti territoriali, le imprese, i rappresentati sindacali e la società civile per costruire un patto per il lavoro, che metta al centro i giovani e le donne” con queste parole Pierluigi Stefanini, Presidente del Gruppo Unipol saluta il pubblico intervenuto oggi alla conferenza “Ridisegnare le mappe del lavoro contemporaneo” che si è svolta a Villa Donatello a Sesto. F.no, organizzata nell’ambito del progetto “Il lavoro che ha senso” promosso da CRU Toscana | Unipol Gruppo e realizzato in collaborazione con LAMA e con il sostegno delle Organizzazioni del Consiglio Regionale Unipol Toscana (Cgil Toscana, Cisl Toscana, Uil Toscana, Legacooop Toscana, CNA Toscana, Confesercenti Toscana, CIA Toscana).

La mattina si è aperta con la proiezione di alcune video interviste a professionisti e lavoratori provenienti da diversi settori e impieghi (dal dipendente di azienda metalmeccanica al rider) che hanno parlato di cosa significa per loro il lavoro. “Le storie di ciascuno sono interessanti – afferma il professorMaurizio Del Conte, giuslavorista – ma perché siano utili a tutti è necessario che siano scalabili e questo è possibile se avviene una contaminazione delle idee ”. Tra gli obiettivi del progetto “Il lavoro che ha senso” c’è proprio quello di creare un archivio di storie e testimonianze affinchè - come spiega Andrea Di Benedetto, presidente di CRU Toscana “Queste siano un bacino prezioso per la rappresentanza ”. Tra i relatori del convegno ancheIlvio Diamanti, Presidente di Demos, che ha illustrato gli ultimi dati relativi al sentimento di sfiducia degli italiani: “Si assiste ad un abbassamento della percezione sociale sull’incertezza – afferma Diamanti –ciò si significa che ci stiamo rassegnando al fatto che l’economia e il lavoro siano insicuri. Questa rassegnazione rappresenta un cedimento importante contro il quale è necessario fare qualcosa ”.

L’incontro, a cui hanno preso parte anche Luca Bernareggi, Presidente Associazione Nazionale Cooperative di Consumo eFrancesca Giovani, Direttrice direzione Lavoro della Regione Toscana, è stato occasione anche per il lancio del sitowww.lavorochesenso.it che raccoglie le video interviste a tutti i lavoratori coinvolti nel progetto e per il lancio di una campagna social che punta a raccogliere nuove storie, invitando le persone a raccontarsi.



Fonte: Casa di Cura Villa Donatello

