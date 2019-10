Nonostante il divieto di avvicinamento alla casa familiare, avrebbe picchiato i genitori perché non volevano consegnargli del denaro. Per questo motivo un 20enne della provincia di Firenze è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri. Da quanto si apprende dai carabinieri il ragazzo era già stato allontanato dalla casa familiare per episodi di violenza. Il ragazzo dovrà ora rispondere dei reati di violenza privata e violazione dei provvedimenti dell’autorità.

