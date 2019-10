Ponte Buggianese tra volontariato e beneficenza: 'Io non rischio' e 'Cento metri di pizza al Ponte'

Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 12 e 13 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Quest’anno la campagna “Io non rischio”, giunta alla nona edizione, aprirà la prima “Settimana nazionale della protezione civile”, 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino il Servizio nazionale della protezione civile.

Domenica 13, giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà proprio il Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli a dare ufficialmente il via alla Settimana visitando alcune piazze della campagna “Io non rischio”.

Il cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.

Sabato 12 (dalle 14.30 alle 18.00) e domenica 13 ottobre (dalle 09.00 alle ore 18.00) , in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Ponte Buggianese partecipa alla campagna “Io non rischio”.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione (idraulico ed idraulico del reticolo minore) , l’appuntamento è in piazza del Santuario . Oltre al punto informativo, quest’anno i volontari invitano i cittadini ad un appuntamento speciale, in cui si potranno visionare tra l’altro anche le carte della pericolosità idraulica del nostro territorio.

Inoltre domenica 13 ottobre in Piazza Banditori ci sarà la tradizionale manifestazione “Cento metri di pizza al Ponte” organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese in collaborazione con l’Amministrazione Comunale il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). In contemporanea vi sarà anche la sfilata a quattro zampe a cui potranno iscriversi tutti gli interessati direttamente in loco. Il ricavato sarà devoluto al Canile Hermada di Montecatini Terme. Nel corso del pomeriggio ci sarà una sfilata di moda mostruosa (costumi di Halloween). Inoltre per tutti gli appassionati del padule e della bicicletta alle ore 14.30 ci sarà la tradizionale escursione con gli amici della ASD Pedala in Padule.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

