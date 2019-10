Riparte a Borgo San Lorenzo il Progetto Giovani

Kontatto, Chicchessia, Spazio Aria. Sono le tre iniziative che l’Amministrazione di Borgo San Lorenzo sostiene, nell’ambito del Progetto Giovani, attraverso un impegno finanziario di circa 40mila Euro.

Il Progetto Kontatto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con la Società della Salute Mugello e coordinato dalla Cooperativa Sociale Convoi, da più di dieci anni apre le sue porte a tanti giovani mugellani ai quali dedica spazi, competenze e risorse, per sostenerne creatività, voglia di partecipazione, formazione. Per l'annualità 2019/2020 sono stati attivati già 7 gruppi di interesse che potrete conoscere domani, nel corso della festa inaugurale che prenderà il via alle 18.00 al Centro d’Incontro di piazza Dante.

Chicchessia è invece un vero e proprio centro giovani con una stanza dedicata all’interno del Centro d’Incontro dove nei pomeriggi di lunedì, martedì e venerdì educatori presenti supportano i ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici e organizzano con loro giochi, laboratori, gruppi di interesse. Lo scorso anno ad esempio sono stati organizzati un laboratorio di produzione musicale digitale e un gruppo di teatro, che, a conclusione dell’anno, si è esibito al Teatro Giotto mettendo in scena lo spettacolo “E’ il mondo là fuori che non va”.

Quest’anno l’attività ripartirà con le “Mugelliadi”: giochi di abilità, resistenza e soprattutto allegria, organizzate con e per i ragazzi, nella giornata di sabato 19 ottobre.

Vengono organizzate uscite con gli educatori e gli eventi del ciclo “Infusi dell’adolescenza”, la rassegna di incontri aperti a tutti i genitori interessati, con esperti ed educatori.

La partecipazione al progetto Chicchessia è gratuita (solo in occasione delle uscite possono essere previsti costi per eventuali biglietti di ingresso o trasporti).

Lo Spazio Aria è invece uno sportello gratuito di ascolto e orientamento aperto il lunedì dalle 15.30 alle 18.30, presso il Centro D’Incontro. È pensato per i frequentatori dei progetti Kontatto e Chicchessia, ma è aperto a tutti, gratuitamente, senza necessità di appuntamento.

Fonte: Ufficio stampa

