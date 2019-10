Rojava, Italia Viva: "L'Empolese Valdelsa prenda posizione"

I Comitati civici Italia Viva Valdelsa, visti gli scenari di guerra che stanno avvenendo in queste ore in Siria ad opera della Turchia nell’ottica di annientare la provincia autonoma curda di Rojava, dopo che le stesse truppe americane si sono allontanate dalla zona per permettere gli attacchi aerei ordinati dallo stesso Erdogan, fanno appello a tutti i Consigli Comunali degli 11 comuni perché prendano una posizione netta di condanna verso tale decisione. Non ci possono essere giustificazioni a simili atti che provocano decine di morti tra civili di cui donne e bambini e costringendo intere popolazioni a fuggire dalla loro realtà. Chiedono inoltre che gli stessi Consigli Comunali di cui sopra siano i portavoce di tale richiesta verso il Governo nazionale ed il Consiglio di Sicurezza dell’ONU per un intervento urgente.

Italia Viva Valdelsa

