Sabato 12 ottobre tutti Angeli del Bello per un giorno a Firenze

Gli oltre 3.000 iscritti della Fondazione degli Angeli del Bello di Firenze sono pronti a festeggiare il Compleanno della ONLUS Sabato 12 Ottobre, al Parterre, insieme al Comitato di zona. Mentre il civismo e l’educazione al decoro si fanno strada in Toscana ed in Italia, i volontari fiorentini aspettano tutti i cittadini dalle ore 9.30 in piazza della Libertà, n. 12. Armati di pettorine, guanti, vernici, raccattini e tanta energia, gli Angeli del Bello si occuperanno di una zona molto grande e frequentata.

Per tutti coloro che prenotano la partecipazione alla festa (questo il link: http://www.angelidelbello.org/festa2019/) Mobike omaggerà il ritorno a casa in bicicletta!

