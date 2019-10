Strage antisemita di Halle, Gandola (Fi): "Rinsaldare legami con la comunità ebraica"

“L’Antisemitismo è ancora oggi un problema irrisolto a livello globale e proprio in questi giorni ne abbiamo avuto nuovamente una tristissima testimonianza ad Halle. La Città metropolitana di Firenze si faccia interprete del dialogo e organizzi un evento ufficiale con la Comunità Ebraica di Firenze per testimoniare una volta di più l’assoluta amicizia tra la città ed il popolo ebraico”: il consigliere metropolitano del 'Centrodestra Destra per il cambiamento' Paolo Gandola sottolinea come "quanto accaduto in Germania ieri a Halle testimonia che purtroppo l’antisemitismo continua ad albergare anche laddove ha realizzato le più grandi nefandezze della storia dell’uomo. Spetta a tutti noi, dunque, ma soprattutto a persone di Centrodestra come me, rivendicare con forza la necessità di estirpare una volta per tutte queste ideologie scandalose e mortificanti della dignità umana”.

"Il mio partito di riferimento 'Forza italia' - continua Gandola - da sempre è impegnato a sottolineare l’assoluta necessità di intrattenere un rapporto positivo con il popolo ebraico e quindi la mia richiesta al Sindaco Metropolitano Nardella viene dal cuore e si fonda sui principi più autentici della mia identità culturale e politica. Mi auguro che il Sindaco organizzi presto un evento di convivialità e comunanza per ricordare a tutti la necessità di non dimenticare mai l’infamia dell’antisemitismo e rinsaldare i legami storici, culturali e sociali tra la comunità ebraica e l’intera area metropolitana fiorentina".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

