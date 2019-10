Tornano i sabato pomeriggio in biblioteca: eventi per tutte l’età

Da sabato 12 ottobre la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ sarà aperta anche dalle 15.00 alle 19.00, oltre al consueto orario dalle 9.00 alle 13.00. Una biblioteca più aperta a disposizione di tutti i cittadini: l’ampliamento dell’orario infatti ne favorirà l’utilizzo come luogo di incontro e di studio e moltiplicherà l'organizzazione di iniziative, quali reading, spettacoli, letture, presentazioni di libri, concerti, oltre ad appuntamenti dedicati ai piccoli utenti con laboratori e momenti di promozione della lettura. Le iniziative saranno realizzate anche in collaborazione con le Associazioni del territorio.

Si inizia proprio questo sabato alle 10.00 con l’incontro del Circolo di lettura “Speciale Premio Pozzale”, dedicato ai libri vincitori della 67a edizione. Un'occasione di confronto e riflessione condivisa a partire dal libro “Terrore e terrorismo” di Francesco Benigno. Per partecipare al Gruppo di lettura basta contattare la Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ recandosi direttamente in via dei Neri, 15; telefonando al 0571/757840, oppure, scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it.

Per i più piccoli ci sarà il primo appuntamento del ciclo “Barattoli Sonagli Carta e Pennarelli”, a cura di Katia Frese. Un laboratorio teatrale per una narrazione corale in cui le fiabe non sono solo narrate, ma rielaborate insieme ai bambini per conoscere più da vicino i protagonisti delle avventure narrate. Gli incontri saranno alle 16.00 e in replica alle 17.30 nella Torre del Racconto. Nel primo appuntamento esploreremo l'Inghilterra con la storia de “ il Nano di Halloween ”. Per bambini da 4 a 10 anni. Prenotazione richiesta.

Infine dalle 17.00 alle 19.00 torna il consueto appuntamento con la ‘Bancarella della Fucini’, lo spazio dedicato al ricircolo dei libri già letti, ma non meno amati. Il mercatino del libro usato si terrà nei locali della Ex Macelleria di via dei Neri, 17. Un appuntamento oramai più che consolidato che si svolge il secondo e quarto sabato del mese ed è realizzato in collaborazione con l'associazione Lilliput Empoli. Alla ‘Bancarella’ troverete anche molti libri interessanti a prezzi scontati.

L’orario invernale della biblioteca è il seguente:

Lunedì: 9 - 21 Martedì 9 – 23

Mercoledì 9 – 21 Giovedì 9 – 21 Venerdì 9 – 23 Sabato 9 – 13 / 15-19

