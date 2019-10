Via ai lavori di asfaltatura a Montemurlo: traffico deviato su percorsi alternativi

Inizieranno domani mattina, venerdì 11 ottobre alle ore 7 i lavori di asfaltatura della rotatoria all'intersezione tra via Scarpettini e via Milano, uno snodo centrale per la viabilità di tutta la zona industriale e per raggiungere la frazione di Oste. L'intervento si è reso necessario per risanare un tratto di strada particolarmente provato dal traffico pesante che ogni giorno vi transita. Il lavoro di asfaltatura sarà concluso entro poche ore e comunque non oltre le ore 18. Il manto stradale sarà scarificato, quindi verrà risanato il sottofondo e successivamente sarà rifatto il nuovo asfalto. Già da oggi in zona è stata apposta adeguata segnaletica per informare dei lavori. « Si tratta di un intervento molto importante per risanare il manto stradale in un punto centrale della città, sempre molto trafficato. - spiega il sindaco Simone Calamai - In zona sono stati indicati i percorsi alternativi per limitare al massimo i disagi per la circolazione».

Per chi arriva da Montemurlo e si deve dirigere a Oste il percorso consigliato prevede di dirigersi sulla via Berlinguer verso Bagnolo e girare a destra su via Labriola e quindi seguire le indicazioni per Oste.

Per chi da Oste, invece, deve raggiungere Montemurlo Centro si consiglia di imboccare la rotatoria di via Terni - Via Venezia verso via Parugiano di Sotto e quindi prendere via dell'Agricoltura e poi via Berlinguer direzione Montemurlo centro.

Per chi arriva dalla Seconda Tangenziale (viale dell' Unione europea) è consigliato svoltare alla rotatoria su via Parugiano di Sotto verso via dell'Agricoltura.

Naturalmente tutte le attività presenti nella zona della rotatoria anche durante l'esecuzione dei lavori di asfaltatura avranno garantito l'accesso.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montemurlo