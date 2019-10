Viale Italia in Bottega e la Sagra della Chianina e del Fungo Porcino

È in arrivo una giornata di festa e comicità che unirà il gusto del mangiar bene con l’intrattenimento della risata toscana. Domenica 13 ottobre a Castelfranco di Sotto, in occasione dell’apertura della Sagra della Chianina e del Fungo Porcino organizzata dalla Casa del Popolo Arci di Castelfranco di Sotto, l’associazione “Noi di Viale Italia aps” ha promosso l’evento “Viale Italia in bottega”.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento con lo spettacolo comico in vernacolo toscano di Jonathan Canini: il giovane artista locale, salito alla ribalta come youtuber, si esibirà in Piazza Lelio Basso alle ore 17,15 con uno show a partecipazione libera e gratuita.

Fin dalla mattina i negozi di Viale Italia saranno aperti al pubblico. Un’apertura straordinaria che proseguirà anche nel pomeriggio, quando gli esercenti ospiteranno all’interno delle loro attività artigiani di filiera corta. Una sorta di “bottega dentro bottega” che si manifesterà attraverso l’esposizione e in alcuni casi assaggi, di produttori locali di cibi, bevande e affini che praticano una produzione artigianale locale.

Un’attrazione in più per visitare i negozi e scoprire nuove particolarità del nostro territorio.

La giornata prende il via intorno alle ore 15.00 con dj set per accogliere in musica i visitatori.

L’iniziativa è volta principalmente alla promozione delle attività dislocate lungo la strada provinciale Viale Italia e nelle vie parallele , oltre a tutte le altre attività commerciali, artigianali, associazioni ed enti che collaborano alla riuscita dell’evento.

Un collegamento speciale - se si vuole una specie di gemellaggio - nasce tra le attività di Viale Italia e la Sagra della Chianina e del Fungo Porcino” che inizia proprio nel weekend del 12-13 ottobre per proseguire fino al 3 novembre prossimo. La tavola è apparecchiata nella tensostruttura invernale della Casa del popolo Arci di Castelfranco di Sotto (con ingresso in via Enrico Fermi) dalle 19,30 del sabato e la domenica a pranzo dalle 12 e la sera dalle 19,30.

Una festa della filiera corta

Così come i negozi di Viale Italia ospiteranno stand e prodotti a km zero, anche la sagra organizzata dal circolo Arci fa leva sulla collaborazione con un'azienda agricola locale che ancora oggi è dedita all'allevamento di Chianina nella piana dell'Arno castelfranchese. Non solo, sono utilizzati anche altri prodotti locali come la pasta del pastificio Morelli di San Romano di Montopoli, l’olio del Frantoio Sanminiatese e una lista di vari vini locali tra i quali Chianti DOCG Cantine Montalbano.

“Nessuno qualche anno fa - afferma Salvatore Morena, presidente della Casa del Popolo di Castelfranco - si sarebbe mai immaginato che in cosi pochi anni saremmo diventati una delle sagre più rinomate di tutta la Toscana nel periodo autunnale, capace di attrarre persone da tutta la regione e da tutta Italia. Se prima alla Sagra si veniva a mangiare perché in vacanza per un fine settimana in Toscana, adesso sta succedendo il contrario: si viene a Castelfranco per la Sagra e si soggiorna nei dintorni per poi visitare qualche città d'arte vicina. Per noi volontari è una grande soddisfazione".

“Dopo esserci dati un’identità nostra, ora la volontà è quella di collaborare con le realtà di Castelfranco e, anche per vicinanza, abbiamo creato questo collegamento con la Sagra – ha commentato il presidente di “Noi di Viale Italia aps”, Gilberto Giovacchini - . Abbiamo cercato di organizzare una festa coinvolgendo anche le attività del centro storico, oltre a quelle di Viale Italia, lavorando sulla filiera corta, invitando addirittura un comico ‘a km zero’. Tutto questo per valorizzare le tante potenzialità del nostro territorio”.

“Dobbiamo voler bene al nostro paese, sentire e tener vivo il senso di comunità che ci unisce come castelfranchesi. Non mi stancherò mai di dirlo – ha dichiarato il sindaco Gabriele Toti - . Iniziative come questa sono positive per tutti, valorizzano le attività commerciali e ricordano ai castelfranchesi la voglia di partecipare, di stare insieme e, perché no, di comprare a Castelfranco. Non è una banalità: scegliere di fare spesa o di affidarsi ad un artigiano nel proprio paese è un gesto che rafforza la comunità stessa. Non si compie solo per comodità, è una scelta precisa che andrebbe rinnovata con orgoglio”.

“La giornata di domenica unisce due realtà molto importanti per Castelfranco – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo Economico, Ilaria Duranti - . Da un lato la sagra del Porcino e della Chianina, che ha raggiunto in pochi anni grande risonanza incredibile, arrivando a servire ogni edizioni migliaia di persone e riuscendo ad attrarre persone anche da lontano. Dall’altro, l’iniziativa promossa dai commercianti di Viale Italia dove alcune aziende del territorio esporranno nei vari negozi con lo show di Jonathan Canini, che di sicuro porterà molta gente dai vari paesi vicini. Non posso che ringraziare sia i volontari della casa del popolo di Castelfranco che gli esercenti di Noi di Viale Italia, per l’impegno che dimostrano”.

