Abc, appuntamenti caldi per i gialloblu

Alla terza giornata di andata torna uno degli appuntamenti per eccellenza del campionato di C Gold: Abc Solettificio Manetti-Pielle Livorno è pronta ad infiammare di nuovo il PalaBetti.

Domenica alle ore 18 si ripresenterà una tra le sfide più attese, per svariate ragioni: il talento dei due roster, le ambizioni, l’ambiente, i tifosi e anche i precedenti, visto che negli ultimi anni Abc e Pielle ci hanno abituati a match sempre adrenalinici ed emozionanti.

Non si prospetta da meno questa terza giornata che vedrà l’Abc Solettificio Manetti tornare davanti al proprio pubblico a punteggio pieno, dopo gli acuti ai danni di Arezzo e Prato, e anche con l’importantissimo contributo che Andrea Scali porterà alla causa castellana, visto che quella di domenica sarà per lui la partita di esordio in campionato dopo aver scontato le due giornate di squalifica rimediate la scorsa stagione.

A contrastare l’Abc arriverà una Pielle che, dopo il passo falso alla “prima” sul parquet di Montevarchi, si è subito riscattata nel debutto casalingo, chiudendo agilmente la pratica Altopascio. Dell’Agnello, Stolfi, Fantoni, Baroncelli, Burgalassi solo per citare alcuni dei nomi che scenderanno in campo al PalaBetti per sostenere la causa labronica. Un roster dall’indubbio talento, contro cui i ragazzi di Paolo Betti saranno chiamati a sfoderare una prestazione da vera, grandissima squadra.

Arbitreranno la gara i sigg. Corso di Pisa e Piram di Campiglia Marittima.

Sabato il Gialloblu Castelfiorentino esordirà nel campionato di Promozione sul parquet del Ficeclum Fucecchio.

Ci siamo, tutto è pronto per l’esordio del giovanissimo Gialloblu Castelfiorentino di Luigi Vertaldi nel campionato di Promozione.

Dopo un’ottima pre season la formazione castellana debutterà con uno degli appuntamenti più attesi: sabato alle ore 21.15, infatti, sarà già tempo di derby sul parquet del Ficeclum Fucecchio (arbitri Cecchini e Filippelli di Livorno).

Reduci da prestazioni indubbiamente positive e convincenti durante il precampionato, i ragazzi di Vertaldi dovranno dunque confermare le buone indicazioni emerse in questo primo mese di preparazione cercando al contempo di assestare l’intesa e l’amalgama di un gruppo per gran parte rinnovato.

