Accoglienza, l’Istituto degli Innocenti ha inaugurato Nuova Casa Rondini

L’Istituto degli Innocenti ha inaugurato oggi una nuova struttura di accoglienza per ospitare madri e bambini che si trovano in situazioni di disagio familiare realizzata grazie al contributo di Salvatore Ferragamo SpA e arredata grazie a Enel Cuore, la onlus che esprime l’impegno del Gruppo Enel nella filantropia e nella solidarietà.

All’inaugurazione, che fa parte degli eventi inseriti nel programma delle celebrazioni del Seicentenario dell’Istituto, hanno partecipato, oltre alla presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida, il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al Welfare del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, Veronica Tonini, Chief Risk Officer & Sustainability Coordinator, Salvatore Ferragamo SpA e Emiliano Maratea di Enel Cuore Onlus.

Nuova Casa Rondini è la quarta casa di accoglienza che si va ad aggiungere a Casa Bambini, Casa Madri e Casa Rondini per arricchire l’offerta di accoglienza residenziale dell’Istituto degli Innocenti grazie alla quale vengono fornite risposte a situazioni di disagio, in stretto raccordo con i servizi sociali, la magistratura ordinaria e minorile, gli organi di polizia giudiziaria, le Aziende Sanitarie del territorio.

Lo scopo del servizio di accoglienza residenziale è quello di proteggere bambini e mamme, investendo soprattutto sulle competenze genitoriali e facilitando l’acquisizione di quelle capacità che servono a proiettarsi nella realtà sociale, utili soprattutto per la ricerca dell’autonomia lavorativa. Qui le mamme imparano a vivere in gruppo, a conoscersi e sostenersi, a soddisfare le proprie esigenze all’interno della convivenza con gli altri ospiti della struttura. L’appartamento Nuova Casa Rondini era in passato adibito a uffici. L’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova struttura di accoglienza per bambini e madri, capace di accogliere tre nuclei familiari. Sono state quindi realizzate tre camere, un soggiorno, un bagno, una nuova cucina e servizi accessori, sono stati installati nuovi pavimenti e rivestimenti, impianti elettrici e di condizionamenti, sono stati restaurati gli infissi. Il costo complessivo dell’intervento è stato di circa 66 mila euro. L’appartamento è stato completamente arredato per un costo di circa 18 mila euro.

“L’inaugurazione della quarta struttura di accoglienza è per l’Istituto una grande soddisfazione e se possiamo festeggiare questo traguardo dobbiamo ringraziare chi ha finanziato l’intervento di ristrutturazione e l’arredamento della Nuova Casa Rondini – commenta la presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida – Grazie quindi alla Salvatore Ferragamo SpA e a Enel Cuore Onlus che hanno dimostrato in più occasioni la vicinanza all’Istituto degli Innocenti e che hanno voluto lasciare un segno della loro amicizia nei confronti dell’ente che da sei secoli si occupa dei bambini e difende i loro diritti nell’anno del Seicentenario. Sappiamo bene come aiutare una mamma in difficoltà significa aiutare il suo bambino a crescere serenamente. È importante ampliare la disponibilità degli spazi per madri e bambini e qui agli Innocenti pensiamo che accoglienza e bellezza debbano andare di pari passo: siamo orgogliosi di poter presentare oggi questa nuova, accogliente e bella struttura completa di tutto che si trova all’interno della sede storica dell’Istituto”.

“L’Istituto degli Innocenti di Firenze rappresenta molto più di una delle tante ricchezze artistiche della nostra città. E’ la prima istituzione italiana dedicata all’accoglienza dei bambini che da 600 anni ha mantenuto la sua vocazione di assistenza ai minori e inaugurare una nuova struttura dedicata ai bambini, grazie all’importante contributo della Salvatore Ferragamo SpA e di Enel Cuore Onlus è una festa per l’intera città”, – ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

“La Nuova Casa Rondini è una struttura bella, accogliente e dal grande valore sociale - ha detto l’assessore al Welfare Andrea Vannucci -. Questo nuovo servizio è un risultato importante per la città e il territorio fiorentino e ringrazio chi lo ha reso possibile. Con questo appartamento l’Istituto degli Innocenti, che da secoli si dedicata in maniera eccellente alla tutela dell’infanzia, fa crescere i propri spazi per l’accoglienza di mamme e bambini che vivono in condizioni di disagio familiare. Come amministrazione comunale accogliamo con grande gioia l’inaugurazione di questa struttura”.

“L’apertura del nuovo servizio di accoglienza mamma-bambino risponde a una richiesta reale e concreta del territorio fiorentino – commenta il direttore generale Giovanni Palumbo - Dai dati del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

sulle strutture residenziali per minorenni nella nostra regione si evince infatti che a Firenze il numero di servizi mamma-bambino è proporzionalmente inferiore al numero dei servizi che si trovano nel resto della regione a livello complessivo e, in ogni servizio, il numero medio di ospiti è quasi doppio rispetto a quanto avviene nel resto della regione”.

I DATI

I servizi residenziali per minorenni in Toscana (secondo i dati del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza dell’Istituto degli Innocenti al 31/12/2018) sono 154, 40 si trovano sul territorio fiorentino. Le case che accolgono gestanti o nuclei genitore-figlio in Toscana sono 20, di cui 4 a Firenze. La percentuale di case di accoglienza per minori con il proprio genitore è quindi il 13% in Toscana, il 10% a Firenze. In media le strutture di accoglienza madre-figlio toscane accolgono 4,6 persone, 8 persone si trovano in media invece nelle case di accoglienza fiorentine.

