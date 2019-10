Alla Fondazione Zeffirelli al via i corsi di perfezionamento su regia e scenografia

Alla Fondazione Zeffirelli stanno per iniziare i corsi di perfezionamento organizzati dal Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo che si rivolgono a giovani che abbiano già acquisito una formazione di base e che intendano approfondire le loro conoscenze per poter intraprendere un’attività professionale nell’ambito dei “mestieri dello spettacolo”.

Per presentare la domanda di ammissione al Corso di regia teatrale e interpretazione, tenuto dal regista Massimo Luconi, c’è tempo fino al 20 ottobre 2019. Il corso si svolgerà dall’8 novembre al 1° dicembre e vedrà la presenza di rinomati professionisti nei vari ambiti dello spettacolo: l’attore Luca Lazzareschi, lo scenografo Carlo Centolavigna, la costumista Elena Puliti, Maria Alberti, storica del teatro. Oltre ad affrontare fondamentali strumenti tecnici come il corpo, la voce, la gestualità, durante gli incontri si lavorerà anche sulla costruzione drammaturgica del personaggio, proponendo così ai partecipanti non solo l’esperienza di un metodo, ma anche un percorso di crescita personale. Nell’arco dell’intero corso ciascun allievo elaborerà un proprio progetto interpretativo che si concretizzerà nella preparazione di una breve messinscena da utilizzare per future audizioni di prosa o d’opera. Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per ulteriori informazioni sul Corso Avanzato di Scenografia Teatrale, in orari d’ufficio (dalle 10 alle 18, dal martedì al sabato) si può chiamare il numero telefonico +39 055 281038 oppure spedire una mail all’indirizzo info@fondazionefrancozeffirelli.com.

Prende il via martedì 15 ottobre – ed è già al completo - il Corso Avanzato di Scenografia Teatrale, rivolto a studenti, giovani professionisti o semplicemente appassionati che intendono approfondire le tecniche e la pratica della scenografia teatrale sulla linea tracciata da Franco Zeffirelli nel corso della sua straordinaria carriera, durata oltre settant’anni. Fino al 10 dicembre le lezioni saranno tenute da Carlo Centolavigna, scenografo affermato in ambito teatrale e cinematografico, assistente e collaboratore di Zeffirelli da oltre trentacinque anni.

Infine una segnalazione: nell’ambito di una serie di celebrazioni verdiane, domenica 13 ottobre, alle 18 nel Museo di Casa Barezzi a Busseto (PR) con ingresso libero, la coordinatrice dei servizi per la didattica della Fondazione Franco Zeffirelli, Maria Alberti, terrà una conferenza sul tema “Le Aide di Zeffirelli”. Si tratta di un incontro organizzato in occasione del riallestimento di Aida creato dal Maestro Zeffirelli per il centenario verdiano volto a approfondire il rapporto tra il regista e il capolavoro di Verdi con cui molte volte si è misurato nel corso della sua lunga carriera creando allestimenti memorabili, così come elaborando progetti che non hanno avuto l’occasione di essere realizzati.

