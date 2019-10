Apericena culturale e solidale di Round Table 76 San Miniato Fucecchio

Mercoledì 9 Ottobre presso i locali della Contrada Samo a Fucecchio è stato organizzato un apericena culturale e benefico dalla Round Table 76 San Miniato Fucecchio .

Giuseppe Salamone, ingegnere olistico, ha raccontato “ I segreti dell’Habitat Felice “ scritti sul suo libro , dove migliorando ambiente domestico possiamo ottenere più energia , salute ed ottimismo riducendo lo stress quotidian .

Dopo la presentazione del libro è seguito un apericena preparato dalla Contrada Samo, il tutto plastic free, per non impattare negativamente nell’ambient , progetto sposato da Round Table 76 San Miniato Fucecchio.

Il ricavato è stato devoluto a Nel Sorriso di Valeria Onlus, per finanziare borse di studio per giovani virtuosi del territorio e progetti di adozioni scolastiche di bambini in costa d’avorio .

Grande soddisfazione da parte di Round Table per la riuscita dell’evento.

