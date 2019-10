Badia a Settimo, illuminazione a led per piazza Sibilla Aleramo

Sostituzione dei venti punti luce di piazza Sibilla Aleramo a Badia a Settimo con corpi illuminanti a led, installati sui dieci pali della piazza già presenti. La sostituzione dei corpi illuminanti ha come effetto migliorativo un’elevata riduzione dei consumi energetici, grazie al passaggio da punti luce equipaggiati con lampade al sodio da 70 watt a nuovi corpi con potenza da 35 watt, oltre ad una maggior qualità della luce ottenuta passando dalla tonalità gialla del sodio ai nuovi led con temperatura di colore bianca a 4000° K, che definisce meglio i colori dell’ambiente. I nuovi corpi illuminanti, infine, sono certificati con grado di protezione meccanica elevata per garantire una maggiore protezione dagli atti vandalici. “Piazza Aleramo a Badia a Settimo è il primo luogo pubblico in cui installiamo corpi illuminanti a led – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – il nostro obiettivo è quello di procedere nei prossimi mesi alla sostituzione dei punti luce laddove sia possibile, per promuovere l'efficientamento energetico, migliorare la qualità della luce e investire in apparecchi di qualità che nel tempo riducano le spese per la gestione degli impianti”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

