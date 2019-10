BrightEducational, due giorni di formazione a Firenze

Incontri, workshop, lecture e talks sui nuovi trend della rivoluzione digitale, rivolti a studenti, professionisti e semplici appassionati. È la prima edizione di Bright Educational, prevista per sabato 12 e domenica 13 ottobre a The Student Hotel Firenze.

L'evento è organizzato da Bright Festival - rassegna culturale su Innovazione e uso delle tecnologie – ed è realizzato in collaborazione con TSH Collab, l’innovativo co-working progettato per studenti e professionisti.

BrightEducational è un programma di orientamento e formazione di 2 giorni con più di 16 speakers e docenti provenienti da tutta Italia, oltre 60 ore di workshop, lectures & talks rivolte a studenti, professionisti e appassionati di innovazione e nuove tecnologie.

L'obiettivo è quello di offrire l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze sui nuovi temi dell’innovazione grazie alla presenza di rappresentanti dei principali Istituti di formazione del territorio operanti nel settore: Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, IED, Istituto Marangoni, Istituto Modartech, New York Film Academy, Accademia Cappiello.

A questi incontri saranno affiancati interventi e dimostrazioni tenuti da esperti provenienti dalle aziende internazionali più affermate nel settore delle arti digitali tra cui Acer, Nikon, Wacom e Adobe.

La rassegna è organizzata in collaborazione con TSH Collab e The Student Hotel e gode del sostegno dell'Estate Fiorentina 2019 del Comune di Firenze.

