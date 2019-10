Calamità naturali, a Fucecchio la campagna 'Io non rischio'

Domenica 13 Ottobre la Pubblica Assistenza di Fucecchio vi aspetta in Piazza Montanelli con La campagna “Io non rischio”. I volontari illustreranno le buone pratiche di protezione civile e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi.

Sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sulle criticità del territorio è fondamentale per diminuire il rischio di danni a cose e persone, per questo motivo accanto al Gazebo di Pubblica Assistenza di Fucecchio sarà presente anche un Gazebo dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa dove personale addetto mostrerà ai cittadini il Piano di Protezione Civile comunale e le tavole di criticità cittadine.

Quest’anno la campagna, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, ReLuis e Fondazione Cima, si terrà in occasione dell’apertura della Settimana della Protezione civile: 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno entrare a contatto con le donne e gli uomini del Servizio nazionale della protezione civile.

“Io non rischio” non è solo lo slogan della campagna ma è un proposito, è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.

Anche tu sei la Protezione Civile.

www.pafucecchio.it

Fonte: Associazione Pubblica Assistenza di Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio