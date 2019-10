Un camion è andato a fuoco lungo la Fi-Pi-Li tra le uscite di Pontedera e Montopoli, all'interno della galleria Belvedere in direzione Firenze. Il fatto è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco di Cascina, Ponsacco e Pontedera. Per consentire l’operazione di spegnimento il tratto di superstrada è stata chiusa al traffico, con traffico deviato su Pontedera. Non ci sono persone ferite. La polstrada è sul posto per la gestione del traffico e i rilievi.

