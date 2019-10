Carmine Gesualdo, Pontedera dà il benvenuto al nuovo comandante dei carabinieri

Questa mattina, venerdì 11 ottobre, la città di Pontedera ha dato il benvenuto al nuovo comandante dei carabinieri, il maggiore Carmine Gesualdo.

Presenti nella sala consiliare del Comune il sindaco Matteo Franconi, il vice sindaco Alessandro Puccinelli, gli assessori Mattia Belli e Sonia Luca e i rappresentanti delle forze dell’ordine pontederesi.

La collaborazione è tra i punti evidenziati dal sindaco Franconi, proprio perché “il rapporto quotidiano tra l’amministrazione e le forze dell’ordine crea un legame importante per Pontedera”. “Ed è importante ribadirlo”, come ha continuato il primo cittadino: “L’amministrazione da il benvenuto al maggiore Gesualdo. Continueremo ad essere a massima disposizione con l’obiettivo di creare una sinergia, in cui la città crede, tra istituzioni e forze dell’ordine”.

Il neo comandante, Carmine Gesualdo, si è definito “gratificato dall’incarico, ma consapevole delle responsabilità che comporta nei confronti della comunità”. Dopo aver ringraziato i presenti, i colleghi delle altre forze e il suo predecessore Michele Cataneo, ha concluso: “Ci metterò il massimo impegno a fin di garantire la sicurezza della città e mi auguro di riuscirci”.

Vicinanza, supporto ma anche l’inizio di un amicizia è ciò che è emerso dall’accoglienza dell’arma dei carabinieri e dalle altre Forze dell’ordine: “Benvenuto al collega che ci darà una mano indispensabile su questa città viva. Ci auguriamo che la massima collaborazione presente sul territorio continui”.

Un caloroso augurio, infine, è andato oltre ad un semplice saluto iniziale: “Quando Gesualdo ha deciso di venire a Pontedera si trovava a Baghdad, e non sapeva nulla di questa città. Cercheremo quindi di essere di aiuto nell’inserimento, poiché trasferirsi comporta tutte le complicanze del caso, e a volte concentrarsi sul lavoro sembra difficile. Anche da amici, speriamo di darti una mano”.

Margherita Cecchin

