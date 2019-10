Il Comune cerca due assistenti per l'informazione turistica

Il Comune di Pistoia ha indetto una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria relativa al profilo professionale di assistente per l'informazione turistica categoria C per il conferimento di due incarichi a tempo determinato presso il servizio cultura e tradizioni, turismo e informatica.

Per partecipare è necessario avere uno tra questi titoli di studio: diploma tecnico economico – indirizzo turismo, diploma perito turistico, diploma professionale quinquennale a indirizzo turistico, laurea triennale in scienze del turismo, laurea magistrale in gestione dei sistemi turistici. Tra i requisiti è richiesta la conoscenza della lingua inglese pari o superiore a livello B2.

Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire entro il 31 ottobre 2019 alle ore 13 la domanda di partecipazione (con i relativi allegati), fotocopia di un documento di identità e curriculum vitae. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata al Comune di Pistoia attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo del Comune, piazza Duomo 1, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13; raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al servizio personale e politiche di inclusione sociale, piazza Duomo 1 – 51100 Pistoia (non fa fede la data del timbro postale, ma quella di arrivo); tramite Pec, posta elettronica certificata, all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it (la domanda sarà accettata solo in caso di invio da una casella Pec certificata).

L'avviso e la domanda si possono scaricare dal sito istituzionale all'indirizzo https://bit.ly/2uEJ4Wq (alla sezione bandi di concorso e selezioni aperti).

L'elenco dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi e ogni altra comunicazione sulla selezione saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pistoia www.comune.pistoia.it nella sezione Concorsi.

Per ulteriori informazioni contattare PistoiaInforma – Ufficio relazioni con il pubblico al numero verde 800-012146 da lunedì al sabato dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 18 (email info@comune.pistoia.it ) oppure il servizio gestione e formazione del personale da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17 ai numeri 0573-371232, 371233.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

