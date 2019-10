Concorso EneganArt al Museo degli Innocenti, al via la mostra R-Evolution

Un progetto di portata nazionale, giunto alla sua quinta edizione, rivolto a tutti gli artisti e finalizzato a promuovere i migliori talenti italiani che ha destato grande entusiasmo tra i partecipanti. Si tratta del Concorso Nazionale di Arte Attuale EneganArt che quest’anno avrà come tema e titolo della mostra ‘R-Evolution’. Il progetto è promosso e sostenuto da Enegan Spa, azienda leader nel settore della fornitura di luce, gas e telecomunicazioni. La Mostra sarà ospitata nel prestigioso Salone Borghini dell’Istituto degli Innocenti a Firenze dal 12 al 20 ottobre 2019 e visitabile gratuitamente tutti i giorni (escluso martedì) dalle 10:00 alle 19:00. Per tutti coloro che vedranno la mostra ‘R-Evolution’, inoltre, la possibilità di ricevere una riduzione per tornare a visitare il Museo, valida fino al 31 ottobre 2019.

Il significato del tema ‘R-Evolution’ ha una doppia accezione: la rivoluzione intesa nel cambiamento radicale delle strutture sociali, tecnologiche, culturali, economiche, ambientali e ideologiche; ma anche l’evoluzione come processo di cambiamento adattivo per il quale tutte le specie viventi mutano di generazione in generazione per adattarsi all’ambiente in continua trasformazione. Non esiste quindi alcuna contraddizione tra i processi rivoluzionari e quelli evolutivi, perchè non sono altro che le due parti di uno stesso processo di sviluppo.

Il Concorso è rivolto a tutti gli artisti pittori, fotografi, scultori, ecc.. – professionisti e non – provenienti da qualsiasi paese del mondo, maggiorenni e residenti in Italia. Dopo i numeri importanti delle prime quattro edizioni, per il 2019 si è raggiunta la cifra di oltre 1.600 iscritti con altrettante opere presentate e, di queste, solo 24 quelle esposte. Tra gli artisti che avranno il privilegio di esporre la loro opera nel Museo degli Innocenti di Firenze, alcuni giovanissimi come uno studente dell’Accademia di Belle Arti e altri più o meno conosciuti e con esperienze artistiche alle spalle abbastanza importanti.

Durante la cerimonia di inaugurazione del 12 ottobre verranno decretati i 4 vincitori che si aggiudicheranno un premio in denaro e una borsa di studio per artista iscritto all’Accademia di Belle Arti, Istituti e Scuole per il design, la moda e le arti visive (per un totale di 10.000 Euro) e la pubblicazione sul Catalogo d’Arte. Le opere vincitrici entreranno a far parte della Collezione EneganArt.

Tra i membri della Giuria di questa edizione: il restauratore dei Beni Culturali di fama mondiale Giammarco Piacenti, l’architetto Patrizia Cammeo del movimento d’avanguardia UFO, il fotografo, regista ed esploratore italiano Luca Bracali e la Presidente della Onlus Save The Planet Elena Stoppioni.

Ileana Mayol, ideatrice e coordinatrice del progetto, dichiara: “Il progetto EneganArt continua a crescere e ogni anno acquisiamo sempre più entusiasmo. I numeri dichiarano che questa è una delle iniziative più importanti in Italia nel settore dell’arte, che ci permette di dare visibilità a tanti artisti in ogni edizione”.

Per tutte le info è possibile consultare il sito www.eneganart.it.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze