Crollano parti in cemento dal cavalcavia di Granaiolo

Delle parti di cemento si sono staccate dal ponte-cavalcavia di Granaiolo che sovrasta sia la sr429 vecchia che il tratto ferroviario Empoli-Siena. Un cittadino ha segnalato la caduta di alcune parti ed è stato messo in moto il soccorso dei vigili del fuoco di Petrazzi.

Le parti pericolanti sono state rimosse e per consentire le operai soccorso, sono state chiuse momentaneamente sia la strada che la ferrovia. Il traffico di auto è stato fatto defluire con sensi unici alternati o brevissimi momenti di stop per non chiudere del tutto la strada. Al momento il traffico è tornato regolare e non si segnalano persone coinvolte.

