Didacta, turismo scolastico in Toscana al centro di panel rivolto agli insegnanti per l'organizzazione delle gite

‘In Toscana Viaggiando si impara: alla scoperta degli Etruschi, dei Medici e della natura in montagna' è il titolo del panel organizzato da Toscana Promozione Turistica presso lo stand della Regione nell'ambito di Didacta 2019, che si conclude oggi alla Fortezza da Basso a Firenze. Il turismo scolastico è al centro dell'incontro realizzato per far cogliere al corpo docente le tante offerte educative che una gita in Toscana offre, un importante momento di apprendimento fuori dalle mura scolastiche. "Il lavoro preparatorio di Toscana Promozione Turistica - ha sottolineato il Direttore Francesco Palumbo - si è rivolto verso la creazione di itinerari e pacchetti in linea con le esigenze degli studenti, un modo per conoscere la storia o l'arte in maniera diversa. Un lavoro che continua l'organizzazione di pacchetti dedicati al target giovaline e soclastico per costruire una offerta sempre più miurata che propo rremo anche nei mercati stranieri"

Tre le proposte lanciate all'incontro, al quale hanno partecipato l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo ed il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo, una sui Medici con itinerari legati ai luoghi della famiglia fiorentina nelle Ville e giardini disseminati sul territorio. Un sito web (https://villegiardinimedicei.it/ ) integra il sistema delle Ville, siti Unesco, con storia e spiegazioni dei luoghi (Progetto Ville e Giardini Medicei curato dall'Assessorato alla Cultura). Stefano Landi di SL&A per conto della Regione ha studiato dei percorsi tematici per gli insegnanti nelle scuole e li ha illustrati, così come City sightseeing che ha fatto conoscere i tour organizzati per le ville di Petraia e Castello.

Altra proposta è quella legata agli Etruschi con la partecipazione di Chiara Lanari, vicesindaco del Comune della Città di Chiusi capofila del Prodotto Turistico Omogeneo "Toscana Terra Etrusca", e di Nunzia Luzi per Trenitalia che ha ricordato la nuova fermata a Chiusi dei Frecciarossa e la possibilità poi di raggiungere gli importantissimi siti etruschi con i bus navetta predisposti da Trenitalia con sconti sui biglietti appositamente pensati per gli studenti.

Altra proposta ancora è quella legata al turismo in montagna. Rolando Galli e Filippo Marconcini in rappresentanza della montagna toscana hanno parlato dei vari luoghi di interesse lungo l'Appennino e, dal punto di vista sportivo, sottolineato come le piste da sci di queste montagne caratterizzate da minor pendenza le rendono più adatte a chi deve imparare a sciare.

"La Toscana – ha detto l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - è meta ideale per portare dei ragazzi in gita perchè è possibile far toccare loro con mano quanto leggono sui libri di storia, imparando attraverso un'esperienza viva quello ascoltato in classe. Le nostre città sono piene di musei e di architettura diffusa e dobbiamo lavorare proponendo soluzioni già confezionate per mantenere alta la nostra capacità attrattiva per questo tipo di flussi turistici".

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze