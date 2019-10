Disostruzione pediatrica, corso gratuito con la Misericordia di Empoli

La disostruzione è una di quelle semplici manovre che chiunque può fare e che può salvare la vita delle persone nel caso che qualche corpo estraneo resti a chiudere l'esofago impedendo così di respirare. Il caso più comune è quando resta qualcosa mentre qualcuno mangia ma, specie nei casi dei bambini, è frequente anche che qualche oggetto tipo una pallina possa finire in bocca rischiando di portare al soffocamento. Proprio per questo lo staff formazione della Misericordia di Empoli si impegna molto per diffondere le manovre di disostruzione quanto più possibile non solo insegnando quella classica di Heimlich nei vari corsi di primo soccorso, ma anche organizzando eventi specifici gratuiti aperti alla popolazione.

Il prossimo è in programma sabato 19 ottobre dalle 9 alle 13 presso la sede di via Cavour e tratterà della disostruzione pediatrica, un tema importante non solo per tutti i genitori, ma anche per chiunque abbia a che fare con i bambini. Per poter consentire la miglior organizzazione possibile della mattinata si richiede l'iscrizione presso la centrale della Misericordia entro giovedì 17 ottobre (telefono 0571-7255 o anche via mail alla segreteria volontari@misericordia.empoli.fi.it ). Il corso è gratuito

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa

