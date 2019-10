Da Empoli e Montelupo si chiede di esprimere solidarietà al popolo curdo

Il gruppo consiliare di Empoli "Buongiorno Empoli - Fabrica Comune" e il gruppo consiliare di Montelupo Fiorentino "Montelupo è partecipazione" hanno depositato in comune l'ordine del giorno per esprimere solidarietà al popolo curdo, da discutere nel primo consiglio comunale utile, auspicando che tale documento sia sottoscritto dalla maggior parte dei consigliere comunali e presentato anche in altri comuni.

L'ordine del giorno

Ordine del Giorno relativo all’attacco turco nel nord della Siria. Non lasciamo solo il popolo curdo. Fermiamo l’attacco turco in Siria

Considerata l’offensiva militare scatenata dal Governo della Turchia nel nord della Siria;

Considerato come queste operazioni di guerra violino ogni elemento di diritto internazionale;

Considerato il primo comma dell’articolo 11 della Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controverse internazionali.”;

Considerato il ruolo che il popolo curdo, con le sue milizie, ha avuto e ha nel contrasto al terrorismo islamico dell’ISIS;

Considerata l’importanza della resistenza curda a livello internazionale, non tanto sul piano simbolico, quanto su quello del sacrificio di donne e uomini morte combattendo per ideali di giustizia e libertà;

Considerate le irresponsabili dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, per il quale la popolazione curda non andrebbe aiutata perché non avrebbe partecipato allo sbarco in Normandia durante la seconda guerra mondiale; Considerato l’esempio del processo democratico curdo, basato sulla valorizzazione della parità di genere e sul rispetto dell’ambiente;

Considerato come sindaci democraticamente eletti in Turchia siano stati destituiti con l’accusa di correlazione al terrorismo, solo perché appartenenti alla formazione progressista HDP;

Considerato come nell’area nord-est della Siria, da quando si è istituita un’amministrazione autonoma e democratica, non si siano mai verificati episodi di attacco armato nei confronti della Turchia;

Considerato come l’esempio di pace curdo andrebbe valorizzato come esempio per tutta l’area del Medio Oriente

Considerato come il Presidente degli Stati Uniti e quello della Turchia abbiano violato l’accordo negoziato tra l’amministrazione autonoma democratica della Siria settentrionale e orientale e lo stato turco per la tutela dell’area, permettendo di fatto a un’oasi di stabilità e coesistenza di entrare in un altro periodo di sanguinosi conflitti;

Considerato come i combattenti dell’ISIS responsabili di terrorismo, detenuti dall’amministrazione autonoma, provengano dalla Turchia e pertanto la richiesta di consegnare 70.000 prigionieri al governo turco appaia un’aperta provocazione alla pace internazionale;

Considerato come l’operazione di guerra scatenata dal governo turco rischi di rafforzare l’ISIS;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esprime tutta la sua solidarietà al popolo curdo;

Esprime il massimo sdegno per la guerra iniziata dal governo di Erdogan con l’invasione della Siria settentrionale;

Chiede al Governo italiano di attivarsi a tutti i livelli internazionali per prendere una posizione chiara contraria alla guerra e favore della pace.

Empoli, 11 ottobre 2019

per il Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune

Beatrice Cioni

Leonardo Masi

per il Gruppo Consiliare Montelupo è Partecipazione

Francesco Polverini

Tutte le notizie di Empoli