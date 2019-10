Empolissima d'Autunno, pulizia delle strade e cambi di viabilità

Domenica 13 ottobre 2019, il centro della Città di Empoli, ospiterà la fiera mercato promozionale ‘Empolissima 2019’. Dalle 8 alle 20, lungo le vie del centro, saranno presenti oltre centotrenta banchi di operatori su area pubblica, con occasioni per tutte le tasche e i negozi di area fissa rimarranno aperti. La manifestazione “Empolissima 2019” è organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), patrocinata dal Comune di Empoli.

La fiera promozionale coinvolgerà gran parte del centro cittadino: sarà aperta fin dalla mattina da via Pievano Rolando, quindi proseguirà nel primo tratto di via Salvagnoli, poi via Tinto da Battifolle e parte di via Socco Ferrante, tutta Piazza della Vittoria, tutta Via Roma fino a Piazza Don Minzoni, con parte di via Verdi e via Ricasoli. Affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza anche per quanto concerne la circolazione stradale, ecco come cambia la viabilità domenica.

Complesse le modifiche alla viabilità del centro in occasione dell’evento Empolissima.

Domenica 13 ottobre, dalle ore 6 fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nella Zona a Transito Limitato è previsto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli. Stesso provvedimento anche in Via Pievano Rolando, all'intersezione con Piazza Guido Guerra, in Via Tinto da Battifolle, Via S. Ferrante, Via Salvagnoli (tratto compreso tra Via Battifolle e Via Ridolfi), Piazza della Vittoria, Via Roma, Piazza Don Minzoni, Via Ricasoli (da Piazza Don Minzoni a Via Curtatone e Montanara) Via Verdi (da Piazza Don Minzoni a Via M. Fabiani).

Inoltre, come sempre in queste occasioni, in Via Curtatone e Montanara lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci è previsto divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto i pullman adibiti al Trasporto Pubblico Locale, all'intersezione con Via Carrucci con direzione obbligatoria a destra in via Carrucci, questo perché in Via F.lli Rosselli fino a Via Bonistalli c’è divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli al servizio di persone invalide.

Attenzione anche alle rastrelliere delle biciclette: dalle ore 6 di oggi, venerdì 11 ottobre, divieto di sosta con rimozione coatta (la rimozione comporterà il taglio di eventuali catene e/o lucchetti) in Via Salvagnoli, tratto vicino all’intersezione con Via Ridolfi; Piazza della Vittoria, tratto antistante la sede della banca e dell’intersezione con via Roma; e Piazza Don Minzoni, rastrelliera lato Est.

