Festa dell'Unicorno, ecco le date dell'edizione 2020

La Festa dell’Unicorno nell’ultima edizione ha regalato moltissime emozioni agli appassionati del genere fantasy, nonostante la pioggia che in parte ha rovinato l’affascinante atmosfera della città toscana. A due mesi di distanza dalla chiusura gli organizzatori hanno comunicato in queste ore le date ufficiali dell’edizione 2020.

Il festival vinciano si svolgerà ufficialmente da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2020. Questo vuol dire che i giorni della manifestazione resteranno tre, come avvenuto negli ultimi anni, nonostante in un primo momento fosse stata paventata l’idea di ridurre i giorni dell’evento per problemi di budget dovuti al maltempo dell’edizione 2019.

Gli organizzatori già dal mese di agosto hanno iniziato a prendere contatti con nuovi ospiti di fama internazionale e con artisti importanti per stilare un programma che si preannuncia ricco di novità.

Il Festival dedicato al mondo del fantastico si prepara a stupire gli appassionati e i curiosi con una nuova edizione che punterà a consolidare la manifestazione con nuovi ospiti, spettacoli e concerti. “Abbiamo in serbo molte novità per rendere speciale la prossima edizione dell’evento. E’ un regalo che ci sentiamo in dovere di fare al nostro pubblico più affezionato che nonostante il maltempo ha partecipato all’edizione appena passata con ombrelli ed impermeabili, senza farsi scoraggiare dalle condizioni meteo avverse. E’ stata una grande dimostrazione di affetto da parte di chi segue l’evento da anni - spiega Daniele Vanni, coordinatore della Festa dell’Unicorno -. Nell’ultima edizione abbiamo avuto anche un ottimo riscontro di pubblico proveniente dall’estero. Questo ci dimostra che la scelta artistica di trasformare per tre giorni il borgo di Vinci nella capitale della fantasia è apprezzata anche fuori dal nostro paese.”

Intanto sulla pagina facebook della manifestazione è già iniziato il sempre più celebre concorso F.U.O.Co (Festa dell’Unicorno Online Cosplay), una gara tra tutti i cosplayer italiani, pronti a sfidarsi nei loro bellissimi costumi ispirati al fantastico, a libri, fumetti, serie tv e film a tema fantasy, per contendersi il ruolo di Testimonial della Festa dell’Unicorno. Di chi saranno i volti pronti a capeggiare sui manifesti di tutte le maggiori città italiane e sulle pagine social dell’evento? Lo scopriremo a febbraio, quando una giuria di esperti del settore si riunirà per decretare i due migliori costumi tra i venti più votati online. I vincitori saranno ospitati nel borgo del Genio ad aprile per il set fotografico realizzato per la campagna promozionale 2020.

