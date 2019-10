Fine settimana di attività per il Museo Remiero di Limite sull'Arno: il programma

Sabato 12 ottobre, dalle ore 14,30, presso la sede della società Canottieri Limite, in zona Mollaia, a Limite sull'Arno, OPEN DAY di Dragon Boat per uno dei primi appuntamenti inseriti nell' "OTTOBRE ROSA" dell'associazione Astro, dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.

Per chi vorrà, sarà possibile provare sul "dragone" in Arno la disciplina del "dragon boat", che aiuta le donne operate di tumore al seno nel percorso di riabilitazione e rafforza l'idea dello sport come prevenzione primaria.

Durante l'evento, sarà presente anche il Museo Remiero Centro di Documentazione "Mario Pucci" della Cantieristica Navale e del Canottaggio, che proporrà l'attività di "Foto in Cornice" assieme al Gruppo Fotografico Limite. Vi sarà l'opportunità di farsi fotografare con una cornice personalizzata (Photo Booth) modello Polaroid dedicata all' "Ottobre Rosa" e di ricevere lo scatto, successivamente, al proprio indirizzo di posta elettronica.

Sempre nel weekend, domenica mattina il Museo Remiero, nella propria sede di piazza C. Battisti, sarà aperto dalle 9,00 alle 11,30 per accogliere i visitatori e, in particolare, nell'occasione, i partecipanti al raduno di auto e moto d'epoca organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite in collaborazione con il Club Montalbano auto moto storiche presso la sede di via A. Negro.