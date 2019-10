Ubriaco danneggia motorini e ruba tablet, arrestato

Danneggia cinque ciclomotori e viene trovato in possesso di tablet rubato: arrestato 42enne di origini romene a Firenze. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre in piazza D'Azeglio. Era stata segnalata una persona che, ubriaca, stava scaraventando a terra dei motorini. I carabinieri sono intervenuti, lo hanno bloccato e messo in manette.

Successivi accertamenti dei militari hanno permesso di ritrovare un tablet, rubato nelle ore precedenti su Ponte Vecchio. L'apparecchio è stato restituito al proprietario.

