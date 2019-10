Il furto della Gioconda, conferenza di Luca Nannipieri sui Leonardo da Vinci rubati

Alla Gipsoteca civica di Cascina, mercoledì 16 ottobre, ore 16, il critico d'arte Luca Nannipieri tiene una conferenza sul furto della Gioconda e sulle opere di Leonardo da Vinci rubate, tratta dal libro pubblicato da Skira editore, "Capolavori rubati". La conferenza sull'arte perduta (solo in alcuni casi ritrovata) è già ospitata ai Musei Capitolini a Roma, alla Pinacoteca di Brera a Milano, al Mambo Museo d'Arte Moderna di Bologna, alla Fondazione Circolo dei Lettori a Torino, al Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno e in altri importanti musei italiani. L'incontro in Gipsoteca Biblioteca (viale Comaschi 67, Cascina), è organizzato dall'Università della Libera Età. L'ingresso è libero.

C’è sempre stata lotta attorno all'arte. Omicidi, furti, razzie, corruzioni, contrabbandi, soprusi, roghi, devastazioni, confische hanno contraddistinto la vita di molti capolavori. Da Caravaggio a Picasso, da de Chirico a Munch, da Renoir a Klimt, fino alle statue della classicità, sono molti gli episodi, alcuni celeberrimi, altri poco conosciuti, alcuni risolti, molti altri ancora sotto indagine, che ci portano nel cuore dell’illegalità, della criminalità, del mercato nero, della cupidigia, della volontà di potenza, che si nasconde dietro ogni ladrocinio.

Partendo dalla rubrica che l’autore tiene al "Caffè" di Rai Uno, vengono illustrati i casi più clamorosi di furti di opere d’arte, affrontando anche i traumi storici di saccheggi e spoliazioni coloniali e imperialiste. Attraverso la narrazione e la ricostruzione giudiziaria dei furti, il commento sullo stile artistico delle opere rubate, l’inquadramento storico, la disamina museografica sulla sicurezza e sulla protezione dei capolavori, il libro affronta il grande tema dell’arte nel suo rapporto con la complessità del male.

Luca Nannipieri, critico d'arte, cura la rubrica "Capolavori rubati" al "Caffè" di Rai 1, dopo aver condotto "SOS Patrimonio artistico" sempre nella stessa trasmissione, da cui è stato tratto il libro Bellissima Italia pubblicato da Rai Libri. Scrive su settimanali e quotidiani nazionali.

