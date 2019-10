Giornata delle Famiglie al Museo, ingresso gratuito ai Musei del Bargello

Domenica 13 ottobre, in occasione della F@Mu 2019 la Giornata delle Famiglie al Museo, i Musei del Bargello offriranno a tutti l’ingresso gratuito. Per i Musei del Bargello si tratta di un’opportunità davvero gradita per coltivare e stringere ancor di più il fecondo rapporto di amicizia con i bambini e le famiglie, che potranno – insieme a tutti i visitatori – godere in piena libertà della bellezza e dell’arte custodita al Museo Nazionale del Bargello, a Palazzo Davanzati, alle Cappelle Medicee e a Casa Martelli.

Questa vera e propria festa delle famiglie al museo avrà un suo fiore all’occhiello: un momento speciale offerto dalla dott.ssa Paola D’Agostino, direttore dei Musei del Bargello, dedicato alle famiglie, ma naturalmente aperto a tutti i visitatori che vorranno unirsi. Il direttore offrirà infatti un approfondimento a sorpresa su un’opera o un luogo di ognuno dei quattro Musei del Bargello che saranno aperti domenica, in modo da incuriosire sia i più grandi che i più piccoli. Gli approfondimenti saranno svolti in diversi momenti della giornata (si vedano gli orari in calce) in modo che i più appassionati possano seguirli tutti, facendo un vero e proprio tour dei Musei del Bargello insieme al direttore e alle loro famiglie.

Ma non finisce qui: nei quattro musei, durante tutto l’orario di apertura, sarà possibile ricevere gratuitamente una copia di “Anime Inquiete”, la storia a fumetti realizzata da Otto Gabos e ambientata proprio nel Museo Nazionale del Bargello, come parte del progetto “Fumetti nei musei” promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo: un’occasione da non perdere per gli amanti dei fumetti, grandi e piccoli che siano, ma anche per scoprire un modo diverso di pensare e di vivere il museo.

L’ingresso gratuito ai Musei del Bargello si inserisce nella campagna #IOVADOALMUSEO che promuove le giornate gratuite nei musei come un modo per avvicinare turisti e cittadini ai luoghi della cultura stimolandone l’interesse per l’arte. Si tratta di venti giornate di apertura gratuita dei musei statali secondo un calendario, predisposto in accordo col Ministero per i beni e le attività culturali, che prevede anche alcune date definite da ciascun museo in occasione di specifiche festività o secondo le esigenze del territorio durante l'orario di apertura ordinario.

MUSEI DEL BARGELLO

DOMENICA 13 OTTOBRE

ORARI DI APERTURA

Museo Nazionale del Bargello 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo di Palazzo Davanzati 13:15 - 19:00 (ultimo ingresso: 18:30)

Museo di Casa Martelli visite accompagnate con partenza alle 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Le operazioni di chiusura nei musei iniziano dieci minuti prima della chiusura

ORARI DEI FOCUS PER FAMIGLIE CON IL DIRETTORE

Museo Nazionale del Bargello: ore 10.00

Museo delle Cappelle Medicee: ore 12.00

Museo di Casa Martelli: ore 13.00

Museo di Palazzo Davanzati: ore 15.00

Fonte: Firenze Musei - Ufficio Stampa

