Grandi ospiti per il premio Montanelli: palma a Domenici e Della Sala

Ci saranno, tra gli altri, giornalisti della levatura di Ferruccio de Bortoli, editorialista e a lungo direttore del Corriere della Sera, Marco Travaglio direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Paolo Ermini, direttore del “Corriere Fiorentino” e il presidente onorario dell’Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, sul palco del nuovo Teatro Pacini di Fucecchio alla nona edizione del Premio Nazionale di Scrittura intitolato a Indro Montanelli. Il premio è promosso dalla Fondazione Montanelli Bassi, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana e del Comune di Fucecchio.

Alla consegna del premio, alle ore 17, Ferruccio de Bortoli interverrà per presentare Viviano Domenici, vincitore del Premio alla carriera. Marco Travaglio presenterà Virginia Della Sala, giornalista de “Il Fatto Quotidiano” vincitrice del Premio Giovani. Francesco Sabatini interverrà in rappresentanza della giuria.

Per l’edizione 2019 il tema del Premio (Sezione Giovani) invitava a riflettere sulle conseguenze nel giornalismo della scrittura digitale: Nell'era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni.

La giuria, formata da Francesco Sabatini, Marco Ballarini direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano, Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, Paolo Mieli, storico, e Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti di Milano, assegna il premio dando particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi.

Nello spirito con cui è nato questo premio per ricordare Indro Montanelli, la giuria ha individuato in Viviano Domenici un giornalista che si è distinto nella divulgazione scientifica sulle pagine del Corriere della Sera e nei tanti libri pubblicati. C’è poi da segnalare l’importanza del Premio Giovani, che consiste in 7500 euro, una cifra che va oltre al riconoscimento simbolico e che, per un giovane giornalista, rappresenta anche un incentivo concreto a continuare ad impegnarsi nella professione.

Viviano Domenici, nato a Livorno nel 1940, creatore e per decenni caporedattore delle pagine “Scienza” del Corriere della Sera. Domenici si occupa prevalentemente di antropologia, archeologia e paleontologia e ha partecipato a decine di spedizioni scientifiche negli angoli più remoti del pianeta, sempre alla ricerca di tribù isolate e civiltà scomparse da millenni. Ha collaborato col Centro Studi e Ricerche Ligabue di Venezia (dal 1981 al 2007), sia come partecipante alle spedizioni internazionali di ricerca in vari continenti organizzate dal suddetto Centro, sia come direttore responsabile (dal 2004 al 2007) della rivista "Ligabue Magazine”. All’attività giornalistica ha affiancato anche quella di illustratore. Numerosi i suoi articoli e i libri su temi di divulgazione scientifica, dai mutamenti climatici ai popoli primitivi a rischio di estinzione fino ai reportage su antiche civiltà scomparse.

Tra i suoi libri ricordiamo Contro la bellezza (Sperling & Kupfer 2015); C’è qualcuno là fuori e Notte di stelle, entrambi con Margherita Hack (Sperling & Kupfer 2013 e 2010); Altri naufragi. Storie di amore e di avventura (De Agostini 2010); Alla ricerca delle sette meraviglie. Reportage dal mondo degli uomini (Ponte alle Grazie, 2008) e Nodi segreti degli Incas (Sperling & Kupfer, 2003).

Virginia Della Sala nata nel 1989. Irpina di origine, dopo alcune esperienze nei giornali locali si è diplomata presso la scuola di giornalismo di Urbino, dedicandosi intensamente alla professione. Ha scritto per la cronaca di Napoli di Repubblica, collaborando con il visual desk di Repubblica.it e con l’Huffington Post. Attualmente è giornalista per Il Fatto quotidiano e si occupa di ambiente, risorse digitali, di tecnologia e più in generale di temi relativi alla società attuale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

