Incidente sull'Aurelia al bivio del Chiarone a Capalbio: c'è un morto

Incidente mortale questa sera sulla strada statale 1 'Via Aurelia', all'altezza del bivio del Chiarone a Capalbio.Una persona è morta, mentre sono due i feriti. L'incidente ha coinvolto un'auto e un tir. La statale Aurelia è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 125. Al momento il traffico in direzione nord (Orbetello) è temporaneamente deviato in uscita al km 124 su Strada Pescia Fiorentina Chiarone, il traffico in direzione sud (Montalto di Castro) è deviato in uscita al km 128 sulla strada provinciale Capalbio

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Tutte le notizie di Capalbio