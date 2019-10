Infrastrutture, Bonafè (Pd): "Soddisfazione per rassicurazioni ministro De Micheli"

“Abbiamo trovato molto significativa l’attenzione per le infrastrutture toscane mostrata oggi dal ministro De Micheli che ha scelto di visitare personalmente a Firenze i cantieri della stazione Foster. Il nodo fiorentino dell’alta velocità è un simbolo delle opere rimaste ferme in questi anni, insieme a centinaia di posti di lavoro. Così come lo è la Tirrenica. Non si sblocca l’economia senza infrastrutture moderne ed efficienti. L’inconcludenza è uno dei motivi che allontana gli investimenti nel nostro paese. Per questo siamo molto soddisfatti delle rassicurazioni odierne del ministro De Micheli”.

Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, che oggi incontra, insieme alla segreteria e ai consiglieri regionali, il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli.

Domani sarà Marco Simiani a rappresentare la segreteria regionale del Pd a Grosseto alla manifestazione per chiedere il completamento del Corridoio tirrenico.

“Il ministro proprio oggi ha annunciato il suo impegno per la Tirrenica, dopo che i fondi già programmati dai nostri governi sono rimasti fermi con l’ultimo esecutivo. La comunità locale con tutte le associazioni e istituzioni è compatta su quest’opera. Adesso sappiamo che il nuovo governo nazionale ha riportato la realizzazione di questa opera all’ordine del giorno” dice Simiani.

Fonte: Pd Toscana

