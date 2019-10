Investe donna con auto rubata e fugge: in carcere 38enne

I carabinieri di Calcinaia hanno arrestato un 38enne romeno fuggito dopo aver investito una donna con un'auto rubata e non essersi fermato a prestare soccorso.

Nello specifico l'uomo era alla guida in stato di ebbrezza di una Fiat Panda risultata rubata e aveva investito una signora mentre questa attraversava una strada cittadina sulle strisce pedonali. Nella fuga risultata inutile ha colpito un'altra auto e nella successiva identificazione da parte dei militari li ha pure minacciati.

Per l’uomo finito in manette si sono aperte le porte del carcere di Pisa. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Purtroppo la vittima ha riportato diverse lesioni, ma se la caverà con un ricovero in ospedale a Pontedera e 41 giorni di riposo medico.

