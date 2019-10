Le sue condizioni erano gravi dal 9 ottobre scorso, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Gianpaolo Orsini a Firenze da un bus di linea. La scorsa notte è deceduta la 40enne degli Stati Uniti ricoverata in terapia intensiva all'ospedale fiorentino di Careggi. L'autista del bus sarà indagato per omicidio stradale.

