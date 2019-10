Scomparso Ismano Nucci, volontariato a lutto

Il Presidente Dimitri Bettini insieme a tutto il Consiglio Anpas Toscana, vogliono esprimere tutto l’affetto e la vicinanza alla Famiglia di Ismano Nucci.

La Sua perdita ci ha riportato indietro nell’anno 1984, quando, Presidente di ANPAS Toscana, poi Consigliere e Coordinatore di zona, ha portato avanti con tenacia e sensibilità il nostro movimento, in anni difficili di apertura al cambiamento.

Il cammino con Lui intrapreso è stato un cammino di partecipazione orientato alla crescita del Volontariato ed alla coesione delle comunità.

Il nostro ricordo non volge lo sguardo con puro intento celebrativo, ma vuole fissare un tassello nella storia del nostro movimento, assicurando memoria e giusto riconoscimento del valore e dei significati profondi delle Sue azioni gratuite.

Il Presidente Dimitri Bettini e tutto il Consiglio esprimono pertanto le più sentite condoglianze accompagnandole ad un grazie al caro Ismano.

Il consiglio direttivo delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa avvenuta questa mattina (11 Ottobre), di Ismano Nucci.

Ismano è stato presidente dell'associazione per 9 anni, consigliere e presidente di Anpas Regionale e presidente del Cesvot.

Anche negli ultimi anni della sua vita, non ha comunque mai mancato di far sentire la propria presenza in associazione, come probiviro e come presidente onorario, partecipando alle riunioni e dando sempre preziosi consigli a tutti.

“E' una perdita enorme per Empoli, per il mondo dell'associazionismo, e anche da un punto di vista strettamente personale”, è il commento della presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite Eleonora Gallerini.

“Ismano per me rappresenta quasi un secondo papà, ed ha dedicato tutta la sua vita all'associazionismo e a questa associazione in particolare. Lo dobbiamo anche a lui se siamo qui oggi. Non ha mai fatto mancare il suo sostegno e il suo aiuto a tutti quanti. Condoglianze ai suoi familiari e amici. Sentiremo la sua mancanza”.

La salma è attualmente esposta presso la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite, in Via XX Settembre, 17, a Empoli. I funerali si terranno Lunedì mattina.

