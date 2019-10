Lavori in corso sulla Porrettana dopo la frana

Sulla SS64 “Porrettana” avanzano i lavori necessari alla riapertura al traffico del tratto interessato da una frana. La prima fase degli interventi, attualmente in corso di esecuzione, è finalizzata alla realizzazione di una corsia provvisoria per consentire il transito a senso unico alternato.

La necessità, emersa in corso d’opera, di eseguire ulteriori interventi di consolidamento della scarpata di monte per garantire la sicurezza, non ha consentito di completare questa fase entro il mese di ottobre, come inizialmente previsto.

Per consentire il transito nel più breve tempo possibile, Anas (Gruppo FS italiane) ha comunque incrementato uomini e mezzi con l’obiettivo di ripristinare la circolazione a senso unico alternato per metà novembre, salvo condizioni meteo sfavorevoli. In alcune particolari fasi lavorative saranno comunque necessarie brevi interruzioni della circolazione dell’ordine di 15 minuti.

La fase successiva riguarderà la ricostruzione della sede stradale e richiederà 6 mesi dall’avvio.

Fonte: Anas - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia