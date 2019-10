Aspra lite con la vicina, volano minacce: denunciata coppia di ottantenni

Da banali bisticci tra vicini si è passati alle parole forti e a gesti pesanti, per questo un 86enne e la coniuge 81enne sono stati denunciati. I due, di origini umbre, abitano a Sansepolcro e vivono una situazione conflittuale con la vicina 42enne. Nei giorni scorsi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con tanto di interventi dei carabinieri.

Dai banalissimi contrasti nei rapporti di vicinato per gli schiamazzi sul pianerottolo, per i bisogni del cane lasciati sul marciapiede, per una bici o l’auto parcheggiate in malo modo, si è passati ai rimproveri reciproci, alle discussioni sempre più accese fino a che nei giorni scorsi l’ennesima lite fatta di parole forti e di “ma va a quel paese” è culminata in atti molesti. I due coniugi hanno gettato acqua sul resede della vicina e rabbiosamente l'hanno minacciata di morte alla presenza del figlio minore. I due dovranno rispondere dei reati di minacce e molestie.

