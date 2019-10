Luminarie e allestimenti di Natale per Montelupo, il Comune cerca sponsor

Le luci di Natale, creano magia, trasformano una città e in molti casi possono diventare vere e proprie opere d'arte o installazioni.

Per le festività natalizie 2019 sostieni le spese per le luminarie. Un modo per valorizzare la città e continuare ad investire sul centro cittadino.

Da quasi 3 anni il Comune investe importanti risorse per la valorizzazione del centro attraverso il progetto Montelupo al centro (con il quale viene sostenuto l'avvio di nuove attività), la progettazione di un nuovo sistema di illuminazione pubblica (la cui realizzazione è in cantiere) e ancora con i progetti d'arte contemporanea.

Il Natale è un momento importante per ogni città e per le attività commerciali, per questo motivo l'amministrazione comunale ha scelto di investire risorse per la realizzazione delle luminarie, con lo scopo di rendere Montelupo accogliente e incentivare le persone a visitarla.

Un investimento importante che l'ente ha deciso di condividere con tutti i soggetti che potenzialmente sono interessati a far vivere e valorizzare il centro, offrendo loro possibilità di visibilità nel periodo delle feste.

È in pubblicazione sul sito del Comune un bando pubblico per la ricerca sponsor che rimarrà aperto fino a venerdì 8 novembre.

A fronte di diverse tipologie di investimento i soggetti interessati potranno vedere il loro logo o la loro immagine collocata in diversi supporti promozionali e, nei casi di investimenti più onerosi, concordare con l'amministrazione come avere visibilità.

