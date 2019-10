Lutto a Pisa, muore l'ex sindaco Oriano Ripoli

Oriano Ripoli è scomparso a 96 anni. Dirigente regionale e provinciale, leader della sinistra lombardiana fra i rifondatori del P.S.I. a Pisa a partire dal 1945; dirigente della Saint Gobain di Pisa; sindacalista della CGIL, ha diretto e ha partecipato alle più importanti battaglie per il lavoro nel comparto chimico e del vetro della sua fabbrica, della VIS e della Richard Ginori, favorendo la nascita di cooperative di produzione e commercializzazione del vetro come le Genovali. Negli anni sessanta, da presidente, partecipò alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale nella “ATUM”; a partire dagli anni settanta fino al 1995 svolse il ruolo di amministratore integerrimo nel comune di Pisa in giunte di sinistra, come assessore efficiente e rigoroso quanto sensibile alle esigenze dei suoi cittadini con la delega alla Pubblica istruzione e vicesindaco con vari Sindaci del P.C.I.: Bulleri e Bernardini.

Nel 1985 fu nominato sindaco da una coraggiosa coalizione di centrosinistra che si era formata in dissenso alle spinte massimaliste di settori del P.C.I. ; tuttavia nonostante gli appelli a tutto il P.C.I. non si concretizzarono le speranze di una vasta coalizione che comprendesse anche il P.C.I.; di fronte alla necessità di dover accettare i voti da parte del M.S.I., che pure furono generosamente offerti a servizio della governabilità della città. Il Sindaco Oriano Ripoli preferì dimettersi nel 1986 in ottemperanza alle indicazioni del segretario nazionale Bettino Craxi e all’orientamento del direttivo provinciale pisano .

Infaticabile militante nel P.S.I. anche nella seconda repubblica, espresse dolore verso qualsiasi diaspora o scissione; teorizzò e sostenne la necessità morale etica e politica di presentare e rilanciare simbolo del P.S.I. con l’obbiettivo di riaffermare la testimonianza di una idea centenaria di libertà e giustizia sociale.

Tutti i compagni e i concittadini si inchinano con affetto, commozione e si stringono, con partecipazione al dolore dei familiari.

I socialisti insieme a tutti i cittadini che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità ispirate all’umanesimo socialista e cristiano parteciperanno alle esequie che si terranno sabato 12 ottobre alle ore 10 presso la chiesa del cimitero della Misericordia in via Pietrasantina a Pisa.

Fonte: P.S.I. Pisa

