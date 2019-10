Ministro De Micheli presto ancora in Toscana per le opere da completare

La ministra Paola De Micheli si è impegnata a tornare di nuovo in Toscana entro la fine dell'anno per discutere con le parti sociali delle questioni infrastrutturali presenti nel Patto per lo sviluppo, sottoscritto dal presidente Enrico Rossi con i sindacati e le categorie economiche della regione.

A seguito del sopralluogo alla stazione Foster, la ministra ha avuto un incontro privato con il presidente Rossi e l'assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli, che le hanno sottoposto le principali questioni aperte dal punto di vista dello sviluppo infrastrutturale ed in particolare, oltre al già discusso completamento del sottoattraversamento ferroviario, la questione della messa in sicurezza dell'aeroporto di Firenze, il completamento del corridoio tirrenico, della Grosseto-Siena, la realizzazione delle estensioni della tramvia fiorentina e lo sviluppo del sistema delle ciclabili.

La ministra ha preso atto di tutti i temi, ha garantito che approfondirà le questioni e si è impegnata a tornare nel corso dei prossimi mesi per discuterne con i firmatari del Patto per lo sviluppo.

