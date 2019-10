Palaterme, nuova luce: saranno sostituiti gli apparecchi di illuminazione

Oggi la Giunta Municipale ha deliberato la sostituzione degli apparecchi che illuminano il Palaterme; questo perché si è valutata la necessità di eseguire, presso il suddetto impianto sportivo, lavori di sostituzione dei punti luce di tipo alogenuri metallici costituenti l’impianto di illuminazione del campo di gioco con apparecchiature che utilizzano tecnologia a LED nell’ottica di perseguire un risparmio energetico ed una riduzione dell’impatto ambientale che consentano un reale efficientamento energetico dell’immobile; l’intervento di maggior impatto riguarderà appunto la sostituzione dei 18 proiettori che illuminano il campo di gioco, ciascuno dei quali dotato adesso di lampada agli alogenuri metallici da 2.000watt: solo questo intervento di sostituzione stimando un utilizzo giornaliero di 6 ore fa ritenere oggettivo un risparmio di consumi pari ad almeno 54.000kWh/anno, con conseguente taglio nei costi di gestione per l’Ente.

Ma l’intervento non si limiterà al campo. Nel complesso gli apparecchi da sostituire sono 228.

Negli ambienti in cui l’illluminazione è utile solo in presenza di persone per periodi di tempo limitati (locali servizi igienici/spogliatoi) saranno installati sensori di movimento per aumentare il risparmio energetico ed evitare inutili sprechi.

Le nuove apparecchiature si distingueranno per tipologia e potenza in base ai locali interni di ubicazione e risulteranno idonee a garantire un’illuminazione ottimale sia per gli ambienti di gioco che per quelli di servizio; l’utilizzo dei nuovi punti luce a LED permetterà altresì di risolvere la problematica, conseguente a black out elettrici, di sospensione delle attività che si svolgono nella struttura anche successivamente alla riattivazione dell’energia, dovuta al fatto che l’illuminazione principale del campo da gioco, costituita da proiettori alimentati da lampade ad alogenuri metallici, non garantisce un’accensione immediata bensì ritardata di circa 15 minuti per raggiungere la piena efficienza luminosa; le opere in parola saranno realizzate nel rispetto delle discipline vigenti in materia, ed in particolare delle norme CONI per l’impiantistica sportiva, delle norme UNI EN 12464-1, UNI EN 12193 ed UNI Sport 9316 (appendice), del D.M. n. 37/2008 e di quanto a tal proposito prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; le opere di cui trattasi sono stimate in una spesa complessiva pari ad € 80.000,00 soggetta a ribasso.

"Con particolare soddisfazione sottolineo che i fondi utilizzati per questo investimento sono statali e comporteranno minori costi di esercizio e quindi minori uscite finanziarie per le casse comunali: un uso quindi virtuoso di finanza pubblica" dichiara Alessandro Sartoni, Assessore agli Impianti Sportivi.

Fonte: Comune di Montecatini Terme

