Morde la guancia alla ex e le porta via il telefono: arrestato

Una ragazza è stata aggredita dall'ex fidanzato con un morso sulla guancia per prenderle il cellulare: è accaduto a Pisa, in via di Pratale, nella notte appena trascorsa. Le volanti della polizia giunte sul posto dopo la telefonata della giovane al 113 sono riusciti a rintracciare l'uomo nell'andito delle scale dell'appartamento, con ancora il cellulare in mano. Il 36enne è stato arrestato per rapina e trasferito in carcere al Don Bosco. In corso accertamenti per maltrattamenti possibili avvenuti in passato.

