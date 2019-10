Morto a San Miniato e un ferito a Scandicci, Saccardi: "E' un venerdì nero per il lavoro in Toscana"

"Un morto a San Miniato, un ferito a Scandicci: è un venerdì nero per il lavoro in Toscana. Sono addolorata per queste notizie e vicina alle famiglie coinvolte". L'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi commenta così i due episodi di cronaca che riportano al centro il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A Roffia, nel comune di San Miniato (Pi), un uomo di 57 anni è morto mentre stava lavorando a un oleodotto, a Scandicci un uomo di 51 anni si è ferito gravemente in una cartotecnica.

"Questa delle morti e degli incidenti sul lavoro – ha proseguito l'assessore- è una piaga che purtroppo non si riesce a eliminare, nonostante tutto l'impegno profuso e le numerose azioni messe in atto per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenire gli infortuni".

