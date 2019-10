PalaBitossi, Pilastri (Cdx) replica: "Noi contrari a somme stanziate, non a somma urgenza"

Le affermazioni e le dichiarazioni riportate nell'articolo in merito alla votazione del provvedimento di somma urgenza discusso lo scorso 30 settembre nel consiglio comunale di Montelupo, ci hanno lasciato meravigliati e piuttosto perplessi, tanto da pensare che il consigliere Desii e tutti i consiglieri di maggioranza del PD abbiano partecipato ad un consiglio comunale diverso.

L'opportunità del provvedimento di somma urgenza adottato per l'immediato ripristino del palazzetto non è mai stata messa in discussione dal gruppo di centrodestra. Basta andare a rivedere il video del Consiglio presente su YouTube per rendersene conto.

Abbiamo, in sede di consiglio, anche ringraziato la società esecutrice dei lavori (la stessa società che si è aggiudicata l'appalto del rifacimento dell'intera copertura del tetto del palazzetto) che immediatamente si è resa disponibile per l'immediato ripristino e consentito la ripresa delle attività al palazzetto in tempi brevissimi.

Siamo piuttosto legati all'associazione sportiva che gestisce il palazzetto e leggere che non riteniamo importante l'attività che questa associazione porta avanti lo reputiamo anche piuttosto offensivo, conoscendo l'impegno e la partecipazione attiva a favore dell'associazione svolta negli anni da parte di alcuni di noi.

I dubbi che abbiamo sollevato riguardano alcune voci di spesa indicate nel computo metrico allegato al provvedimento perché, a nostro avviso, non sono da considerarsi spese aggiuntive ma costi già ricompresi nei lavori già appaltati e che sarebbero iniziati a breve.

A seguito del nostro intervento e preso atto che nessuno dei membri della Giunta era in grado di fornirci i chiarimenti richiesti, forse sarebbe stata più corretta un sospensione della seduta e della votazione. Bastava rinviarla al giorno dopo e saremmo comunque rimasti nei termini dei trenta giorni previsti per la votazione del provvedimento.

A noi bastava una risposta esauriente, circa la correttezza degli importi stanziati per votare a favore. Perché ribadiamo che non abbiamo espresso voto contrario all'opportunità del provvedimento di urgenza ma al suo contenuto, alle somme stanziate.

A titolo informativo, ad oggi, dopo dieci giorni, non abbiamo ricevuto alcuna risposta ai dubbi sollevati, tant'è che ci siamo visti costretti a presentare una nuova interrogazione in merito.

Maddalena Pilastri, Monteluponelcuore Centrodestra per Montelupo

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino