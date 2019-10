Pesca notturna illegale con le luci, beccati dalla guardia costiera

Utilizzavano fonti luminose a bordo delle loro unità da diporto per attirare totani e calamari nelle ore notturne e catturarli con maggiore facilità.

Due pescatori sportivi sono stati sorpresi e multati dai militari imbarcati sulla motovedetta CP 2117 della Capitaneria di porto di Portoferraio nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre nelle acque tra l’Isola d’Elba e l’Isola di Pianosa.

I controlli sono scattati nelle prime ore del mattino della giornata di venerdì, e hanno portato due diportisti che non rispettavano le regole a finire nella rete degli uomini della Guardia Costiera. In particolare, i trasgressori, utilizzavano sulle loro imbarcazioni tipologie di dispositivi luminosi che attirano illegalmente cefalopodi in superficie.

Tale tipologia di pesca è severamente vietata dall’articolo 140 let. f) del Regolamento per la pesca marittima (D.P.R. n. 1639 del 1968).

La strumentazione è stata immediatamente sequestrata e per i pescatori sportivi sono scattate le previste sanzioni amministrative dettate dal Decreto Legislativo n. 4 del 2012 in materia di pesca e acquacultura: mille euro ciascuno e relativo sequestro dei dispositivi, degli strumenti e dell’attrezzatura utilizzata. Tali sistemi di pesca illegale sono contrastati dai militari della Capitaneria di porto di Portoferraio al fine di salvaguardare l’intero ecosistema marino nelle splendide acque dell’arcipelago Toscano.

Fonte: Guardia Costiera Capitaneria di porto di Portoferraio

Tutte le notizie di Portoferraio