Pontaegolese dona defibrillatore alla locale scuola d'infanzia

Pontaegolese spesso in trasferta, ma non per questo distante dal suo paese. Liceno Malucchi ha voluto testimoniare questo con la donazione mercoledì 9 ottobre di un defibrillatore alla locale scuola dell'infanzia. La coordinatrice Sabrina Biasci ha organizzato l'incontro con bambini e insegnanti. Ai ringraziamenti del mondo della suola si aggiungono anche quelli di alcuni residenti di Ponte a Egola che sono giunti per dimostrare vicinanza a Malucchi e ringraziarlo del bel gesto.

