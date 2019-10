Pranzo di solidarietà a favore delle associazioni Aurora e Tarta-Ruga

Il Comitato Montemurlo Solidale e il Comune scendono in campo per raccogliere fondi per due associazioni del territorio che si occupano di supporto alla disabilità, l'associazione Aurora e la cooperativa Tarta-Ruga. L'appuntamento è per domenica 20 ottobre alla Misericordia di Oste (via R. Scarpettini, 370), dove si svolgerà un pranzo di solidarietà. Il Comitato Montemurlo Solidale ogni anno si prefigge uno scopo di solidarietà. L'attività del 2018 è stata dedicata al centro antiviolenza La Nara, al quale è stato consegnato un assegno da 2500 euro. “Montemurlo Solidale onlus” è il comitato promosso dal Comune di Montemurlo attraverso la struttura della Protezione Civile, nato nel marzo del 2017 per sostenere il Comune di Acquasanta Terme, duramente colpito dal sisma del 24 agosto 2016. Al Comune terremotato furono donati 7mila euro, fondi che sono serviti per l'acquisto di una casetta in legno da destinare alla vita associativa locale.

«Ogni anno il Comitato Montemurlo solidale, per sensibilizzare la popolazione su temi particolarmente importanti come la violenza sulle donne o sul sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, promuove iniziative di solidarietà come il pranzo di domenica 20 ottobre al quale invito tutti a partecipare. - spiega il sindaco Simone Calamai - Si tratta di momenti conviviali, che danno il senso della forza della nostra comunità che sa unirsi per perseguire obbiettivi importanti come il sostegno all'associazione Aurora e alla cooperativa Tarta-ruga di via Menotti».

Per partecipare al pranzo di solidarietà è obbligatoria la prenotazione al numero 3351846512.

