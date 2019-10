Premio Innovazione Toscana, una settimana in più per le domande

Ci sarà una settimana in più di tempo per partecipare al bando del “Premio Innovazione Toscana” edizione 2019. La scadenza, originariamente fissata al 16 ottobre, è stata prorogata a mercoledì 23 ottobre prossimo alle ore 23.59. La proroga – che non modifica né le modalità di inoltro delle candidature né la validità di quelle già presentate – è stata decisa dal Comitato organizzatore del Premio, per consentire alla segreteria organizzativa di rispondere in maniera più puntuale alle segnalazioni e alle richieste di approfondimento, pervenute dai soggetti interessati a partecipare.

Il premio, istituito con legge regionale nel marzo 2017 e voluto dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ha l’obiettivo non solo di sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese, ma anche di promuovere l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio.

Riservato a start up e imprese private, in forma singola o aggregata, con sede in Toscana, si articola in quattro sezioni: Start Up innovative; Ricerca, Sviluppo e Innovazione; Brevetti; Sezione 2019 Economia Circolare. Il regolamento, il bando e la modulistica per partecipare sono consultabili e scaricabili sul sito www.premioinnovazionetoscana.it.

Le domande dovranno pervenire via Pec all’indirizzo pec.premioinnovazione@ancitoscana.com entro il 23 ottobre 2019.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

